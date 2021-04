Amici 2021, la ballerina Serena confessa: “Mi insultavano, mi minacciavano, e non mangiavo più” (Di giovedì 22 aprile 2021) Serena è una delle protagoniste di questa edizione di “Amici 2021” e, con l’occasione di un’osservazione fatta da Raimondo Todaro, ha scoperchiato il vaso di Pandora, lasciando andare ad un racconto molto personale sul suo passato. “Ha ragione, ho paura di non essere accettata”, ha confidato la ballerina a Maria De Filippi. “In passato mi dicevano che ero obesa e non mangiavo più o andavo a rigettare tutto in bagno. Temo di non piacere e questa cosa non mi fa dare il massimo. Penso di poter risultare ridicola, questo nel ballo come nella vita – ha ammesso -. È una cosa che mi porto dietro da molto tempo, per storie passate che però hanno ancora effetti”. Quando frequentava la scuola di danza, infatti, alcuni compagni si accanirono contro di lei: “Alla fine ho dovuto lasciare perché mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021)è una delle protagoniste di questa edizione di “” e, con l’occasione di un’osservazione fatta da Raimondo Todaro, ha scoperchiato il vaso di Pandora, lasciando andare ad un racconto molto personale sul suo passato. “Ha ragione, ho paura di non essere accettata”, ha confidato laa Maria De Filippi. “In passato mi dicevano che ero obesa e nonpiù o andavo a rigettare tutto in bagno. Temo di non piacere e questa cosa non mi fa dare il massimo. Penso di poter risultare ridicola, questo nel ballo come nella vita – ha ammesso -. È una cosa che mi porto dietro da molto tempo, per storie passate che però hanno ancora effetti”. Quando frequentava la scuola di danza, infatti, alcuni compagni si accanirono contro di lei: “Alla fine ho dovuto lasciare perché mi ...

Advertising

petergomezblog : “Vittima afferrata per la testa, costretta a bere vodka e ad avere rapporti sessuali”: depositati gli atti dell’inc… - fattoquotidiano : Beppe Grillo, video sulle accuse al figlio: “Lui e i suoi amici non sono stupratori. Non ha fatto niente, arrestate… - Agenzia_Ansa : Interrogato Ciro Grillo, il 21enne figlio del fondatore del M5s indagato, in concorso con suoi tre amici, per vio… - RotaryItalia : Sono ora aperte le registrazioni per la Convention virtuale del Rotary 2021! Approfitta della tariffa speciale e co… - LaPresse_news : Simona Ventura: Dopo 30 anni di tv ho voglia di fare la nonna -

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2021 After the Fall arriva su Oculus Quest & Rift quest'estate ...è prevista per il lancio simultaneo con le versioni PC VR e PlayStation VR nell'estate 2021, After ... Insieme ad un massimo di tre amici o da soli, i giocatori si avventureranno in una terra desolata ...

Aurora Ramazzotti contro il video di Beppe Grillo: 'Tentativo di condizionare l'opinione pubblica' ... un Beppe Grillo furioso se la prende per la vicenda in cui è indagato il figlio e altri 3 amici. Questi, nell'agosto del 2019 avrebbero stuprato una ragazza nella villa di Porto Cervo del comico. ...

Anticipazioni Sesta Puntata Serale di Amici 2021 Team World Sembra spaventoso ma chi ha un cane deve preoccuparsi quando lo vede circondato da mosche Arriva un momento nella vita degli esseri viventi in cui l’età comincia a farsi sentire. Come succede per gli umani anche i nostri amici a quattro zampe invecchiano. Quando il cane invecchia sarà ...

Belen Rodriguez, l’annuncio a colazione: fan spiazzati Belen Rodriguez, che diventerà mamma per la seconda volta, ha fatto un annuncio a colazione. La coppia più bella e seguita da milioni di followers è rientrata in Italia dopo un viaggio alle Maldive. C ...

...è prevista per il lancio simultaneo con le versioni PC VR e PlayStation VR nell'estate, After ... Insieme ad un massimo di treo da soli, i giocatori si avventureranno in una terra desolata ...... un Beppe Grillo furioso se la prende per la vicenda in cui è indagato il figlio e altri 3. Questi, nell'agosto del 2019 avrebbero stuprato una ragazza nella villa di Porto Cervo del comico. ...Arriva un momento nella vita degli esseri viventi in cui l’età comincia a farsi sentire. Come succede per gli umani anche i nostri amici a quattro zampe invecchiano. Quando il cane invecchia sarà ...Belen Rodriguez, che diventerà mamma per la seconda volta, ha fatto un annuncio a colazione. La coppia più bella e seguita da milioni di followers è rientrata in Italia dopo un viaggio alle Maldive. C ...