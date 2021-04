Uomini e Donne, Sophie Codegoni beccata con un famoso modello (ed ex corteggiatore) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Affranta e delusa dopo la fine della storia lampo con Matteo Ranieri, l’operaio genovese scelto a Uomini e Donne, l’ex tronista Sophie Codegoni sembra essersi già consolata. E il ragazzo in questione è un bellissimo modello, nonché ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island: stiamo parlando di Luca Daffré, diventato famoso per il cervo tatuato sui suoi addominali perfetti. Si è parlato di un flirt poiché Sophie e Luca si trovano insieme sul Lago di Como. Galeotte sono state le foto pubblicate sui rispettivi social e che mostrano inquadrature identiche della lussuosa Spa vista lago dove si starebbero concedendo una parentesi romantica. Anche il terrazzo e la pianta presenti in una foto di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Affranta e delusa dopo la fine della storia lampo con Matteo Ranieri, l’operaio genovese scelto a, l’ex tronistasembra essersi già consolata. E il ragazzo in questione è un bellissimo, nonché exdied ex tentatore di Temptation Island: stiamo parlando di Luca Daffré, diventatoper il cervo tatuato sui suoi addominali perfetti. Si è parlato di un flirt poichée Luca si trovano insieme sul Lago di Como. Galeotte sono state le foto pubblicate sui rispettivi social e che mostrano inquadrature identiche della lussuosa Spa vista lago dove si starebbero concedendo una parentesi romantica. Anche il terrazzo e la pianta presenti in una foto di ...

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - flaviotralbero : RT @davidefaraone: Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli stereoti… - sectest9 : RT @Italtel: 'Non solo gli uomini devono parlare con le macchine, grazie all'Internet of Things ma anche le donne!': questa la chiusura del… -