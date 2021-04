Una mostra virtuale dedicata a Firenze | ecco il teaser

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Frammenti che invitano a riflettere su un nuovo Rinascimento intellettuale ed estetico guidato dall’unicità del talento creativo dei giovani studenti dell’istituto fiorentino Polimodaè arte, storia, eleganza, artigianato, bellezza. Ogni anno giovani da tutto il mondo scelgono il capoluogo toscano per approfondire la propria formazione culturale, apportando un prezioso contributo di internazionalità e una sfaccettatura contemporanea e multiculturale alla vita sociale cittadina.ti entra nel cuore, diventa parte della crescita formativa dei giovani studenti, si fonde con il background culturale in un métissage tra passato e futuro.è da sempre parte integrante del DNA di Polimoda, e gli studenti di Polimoda diventano sempre più parte integrante della vita cittadina. Da questo legame ...

Advertising

EnricoLetta : Il #vademecumPD mostra un dato molto preoccupante: dovremo lavorare molto al Sud e per il Sud, le regioni del Mezzo… - VittorioSgarbi : E' scomparso due giorni fa l'artista Luciano Ventrone. Sono stato l’ultimo a celebrarlo al Mart di Rovereto, a marg… - chetempochefa : 'E invece il nuovo “Barometro dell'odio” pubblicato pochi giorni fa da Amnesty International , mostra che la pandem… - FioralbaF : Torna Cattelan con una mostra al Pirelli Hangar Bicocca - Erianna171 : RT @SalaLettura: Pur muovendosi in un mondo dominato dal caso,Proust ci mostra un percorso ascetico,e vive la tessitura del suo poema come… -

Ultime Notizie dalla rete : Una mostra

... il quale ha accompagnato il proprio post con un video cheil tutto in azione. La ... infatti, il giocatore sarà in grado di affrontare i livelli di DOOM danuova e inedita prospettiva. ...... la sorella dell'attaccante Patrik Schick , ex Roma oggi al Bayer Leverkuse n, èvera e propria ... doveun lato b da urlo. Scopri tutte le FOTO di Krystina Schickova nella nostra gallery!La città di Modica si trasforma in una galleria d’arte all’aperto per accogliere la mostra “San Giorgio contro il virus”. In occasione della festa del Santo Patrono, dal 23 al 30 aprile il salotto di ...Frammenti che invitano a riflettere su un nuovo Rinascimento intellettuale ed estetico guidato dall’unicità del talento creativo dei giovani studenti ...