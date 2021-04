Udinese-Cagliari | Semplici | “Grande prestazione contro ottima squadra | complimenti ai ragazzi”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Anche oggi abbiamo fatto unaunache gioca un bel calcio in un campo ostico. Siamo riusciti a dare continuità alla vittoriail Parma e stasera abbiamo vinto e sofferto davera. C’è da fare iaiche hanno fatto una grandissima”. Lo ha detto l’allenatore del, Leonardo, dopo la vittoria per 0-1 in casa dell’. “È chiaro che leggendo i nomi di questa formazione non è normale trovarsi in questo tipo di classifica ma se ci siamo è perché abbiamo avuto dei problemi – ha aggiunto il tecnico dei sardi ai microfoni di Sky Sport -. Se giochiamo con umiltà e con questa forza le ...

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Juventus 1-1 Parma Spezia 1-1 Inter Milan Udinese 0-0 Cagliari Bologna 1-0 Torino Crotone 0-0… - Gazzetta_it : Joao Pedro abbatte l'Udinese, il Cagliari non molla il treno salvezza #UdineseCagliari 0-1 - SkySport : UDINESE-CAGLIARI 0-1 Risultato finale ? ? rig. #JoaoPedro (55’) ? SERIE A – 32^ giornata ?? - Robertoro80 : RT @MatteoPedrosi: #LottaSalvezza Fiorentina 33 Genoa 33 Spezia 33 Torino 31 (-1gara) Benevento 31 ??Cagliari 28 33^ #Fiorentina-Juve #Gen… - battitomilan7 : RT @Giulio_Nosotti: Udinese Cagliari 2, Genoa Benevento X e Verona Fiorentina 2 3 belle tortine made in italy -

Commenta per primo0 - 1 (primo tempo 0 - 0) Marcatori: 10' s.t. Joao Pedro rig.(3 - 5 - 2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck (33' s.t. Braaf); Molina, Arslan, Walace, Pereyra (41' s.t. ...Le sofferenze sono dell'che non riesce a cambiare ritmo alla partita e subisce la voglia più grande del. Il palo di Pavoletti e la conclusione di Carboni in un battito sono una ...Il Cagliari dà seguito all’incredibile vittoria contro il Parma in pieno recupero nell’ultimo turno e conquista ulteriori tre punti in casa dell’Udinese. Un rigore trasformato da Joao Pedro (al 14° ...Le parole dell'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, dopo la vittoria per 0-1 in casa dell'Udinese. "Anche oggi abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra che gioca un bel calcio in ...