Superlega | Agnelli chiude | «Non possiamo andare avanti»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo l’addio delle inglesi, Andreaha dovuto alzare bandiera bianca sulla nascita dellaAndreaha parlato all’agenzia Reuters in merito a un possibile prosieguo dell’attuale progettodopo l’uscita dei club inglese. Questa la sua sentenza: «La SuperLeague non può. Dobbiamo essere franchi e onesti, no. Evidentemente non è il caso, non proseguirà». Stando a quanto riferito da Sky Sport il presidente della Juventus sarebbe comunque convinto della bontà del progetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.