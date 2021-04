(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tra poco più di una settimana, uditi i partiti, compresi quelli all’opposizione, i sindacati, le organizzazioni degli imprenditori, le regioni e il Parlamento, l’Italia presenterà il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Marioè riuscito a rendere abbastanza agevole il percorso di un’operazione che, per le sue dimensioni, quasi 210 miliardi, e per le sue ambizioni di rinnovamento non ha paragoni nella storia. Grazie a uno stile sobrio e a una competenza indiscussa,ha evitato il solito assalto alla diligenza. Anticipando il piano delle grandi opere, ha disinnescato possibili conflitti localistici, attribuendo a ministri competenti la gestione finanziaria, i piani di innovazione tecnologica e di sostenibilità ambientale dello sviluppo, sottraendo queste materie alle esasperazioni retoriche. Affiderà al termine del percorso a ...

Advertising

alelu62 : È la volta buona che milioni di italiani vadano a ribaltare @Palazzo_Chigi @robersperanza e il… - john33854028 : @sabrimaggioni Da luglio non si potranno più versare o prelevare contanti in banca!Alcune banche inizieranno invece… - TrendOnline : Il futuro dell'Italia si divide equamente tra la possibilità di un'introduzione di una nuova patrimoniale e la nece… - pier_molinengo : Il futuro dell'Italia si divide equamente tra la possibilità di un'introduzione di una nuova patrimoniale e la nece… - antonellaboghi : Rivoluzione: guarire, da casa. Draghi punta su Remuzzi - -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Draghi

Il Foglio

... Perez e le strategie di una guerra per soldi 21 anni fa nel basket laEurolega: è il ... Sono scesi in campo premier come, Johnson, Macron che hanno espresso giudizi negativi. "Mi ...Se tutto va bene questo vaccino sarà ladei vaccini. Dovremmo essere nelle fasi ... Il premier Marioavrebbe anche parlato direttamente con l'ad di Moderna, Stphane Bancel. I colloqui,...L’approvazione del Pnrr è vicina: una svolta epocale che ha del miracoloso Alla Camera il capogruppo grillino Crippa si sfoga coi suoi. E dal Pd salgono le voci critiche, da Provenzano fino a Marcucci ...Il premier: «Bisogna preservare la funzione sociale dello sport e il merito» L’inglese Boris Johnson: «Faremo di tutto per fermare questo progetto» ...