Natale Roma | Mic | ‘al Pantheon la luce è un effetto speciale’

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Il Ministero della Cultura celebra anche quest'anno il Natale di Roma con un video in timelapse girato all'interno del Pantheon, realizzato senza alcun artificio digitale e che riproduce uno dei primi effetti speciali della storia. Ogni 21 aprile, a mezzogiorno, il sole entra infatti nell'oculus del Pantheon con un'inclinazione tale da creare un fascio di luce che centra perfettamente il portale d'ingresso. A quell'ora esatta, l'Imperatore varcava la soglia del tempio affinché tutta la sua figura fosse immersa nella luce. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

