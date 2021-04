MotoGp: stop per Jorge Martin, possibile sostituzione con Tito Rabat (Di mercoledì 21 aprile 2021) Jorge Martin viene operato stamane dopo le varie fratture riportate a seguito dell’incidente nelle prove libere di MotoGp a Portimao. Saranno tre equipe mediche a intervenire in tre punti del corpo contemporaneamente. Uno alla mano destra, uno al ginocchio sinistro, uno al piede destro. Il rookie del team Pramac Racing salterà sicuramente Jerez e Le Mans, il ritorno è previsto non prima del GP d’Italia al Mugello. L’esordio in classe regina del pilota madrileno era iniziato nel migliore dei modi. Partenza super nella prima gara di Losail, pole e podio nel week-end successivo. A Portimao il brutto incidente che lo ha costretto prima al Centro medico del circuito, poi al ricovero in ospedale. “La curva 7 è la prima a destra quando esci dai box. Sono volato e quando sono caduto con la testa ero privo di sensi. Ed è stato allora che ho ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021)viene operato stamane dopo le varie fratture riportate a seguito dell’incidente nelle prove libere dia Portimao. Saranno tre equipe mediche a intervenire in tre punti del corpo contemporaneamente. Uno alla mano destra, uno al ginocchio sinistro, uno al piede destro. Il rookie del team Pramac Racing salterà sicuramente Jerez e Le Mans, il ritorno è previsto non prima del GP d’Italia al Mugello. L’esordio in classe regina del pilota madrileno era iniziato nel migliore dei modi. Partenza super nella prima gara di Losail, pole e podio nel week-end successivo. A Portimao il brutto incidente che lo ha costretto prima al Centro medico del circuito, poi al ricovero in ospedale. “La curva 7 è la prima a destra quando esci dai box. Sono volato e quando sono caduto con la testa ero privo di sensi. Ed è stato allora che ho ...

