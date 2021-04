LIVE Berrettini-Cecchinato 6-4 2-1, ATP Belgrado in DIRETTA: il romano avanti di un break nel secondo set (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio vincente di Cecchinato. 30-15 Out la risposta di Berrettini. 15-15 Il palermitano sbaglia i tempi per salire a rete dopo la smorzata, Berrettini non si fa pregare e lo infila con una bella volée. 15-0 Ace esterno di Cecchinato. 3-1 Berrettini. Nessun problema per il romano. 40-0 Servizio devastante e chiusura col dritto in avanzamento. 30-0 Trova la giusta profondità il romano col dritto, la replica di Cecchinato è totalmente sbagliata. 15-0 Servizio e smorzata perfetta di Berrettini. 2-1 Berrettini. Game senza troppi patemi in favore del palermitano. 40-0 Servizio esterno vincente di Cecchinato. 30-0 Spinge alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Servizio vincente di. 30-15 Out la risposta di. 15-15 Il palermitano sbaglia i tempi per salire a rete dopo la smorzata,non si fa pregare e lo infila con una bella volée. 15-0 Ace esterno di. 3-1. Nessun problema per il. 40-0 Servizio devastante e chiusura col dritto in avanzamento. 30-0 Trova la giusta profondità ilcol dritto, la replica diè totalmente sbagliata. 15-0 Servizio e smorzata perfetta di. 2-1. Game senza troppi patemi in favore del palermitano. 40-0 Servizio esterno vincente di. 30-0 Spinge alla ...

