Il Guardian sfotte i reduci della Superlega: “Sono rimasti in 4, via con le semifinali” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ormai è un countdown: da 12 club che dovevano essere 20, Sono rimasti in quattro. Real Madrid, Barcellona, Milan e Juventus. Due spagnole e due italiane, in corso di ulteriore assottigliamento. I social che da ieri sera ironizzano sul crollo dell’operazione ci avevano visto giusto (cose tipo “Resterà solo la Juventus e perderà comunque in finale”): la Superlega è diventata una specie di Trofeo Birra Moretti. Tanto che adesso anche gli autorevoli quotidiani inglesi Sono passati allo sfottò. Il Guardian per esempio nel contenitore “live” che raccoglie tutte le notizie sulla Superlega piazza questa: Sono rimaste in quattro: via con le semifinali! L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ormai è un countdown: da 12 club che dovevano essere 20,in quattro. Real Madrid, Barcellona, Milan e Juventus. Due spagnole e due italiane, in corso di ulteriore assottigliamento. I social che da ieri sera ironizzano sul crollo dell’operazione ci avevano visto giusto (cose tipo “Resterà solo la Juventus e perderà comunque in finale”): laè diventata una specie di Trofeo Birra Moretti. Tanto che adesso anche gli autorevoli quotidiani inglesipassati allo sfottò. Ilper esempio nel contenitore “live” che raccoglie tutte le notizie sullapiazza questa:rimaste in quattro: via con le! L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Il Guardian sfotte i reduci della Superlega: 'Sono rimasti in 4, via con le semifinali' In Inghilterra sono all'ape… -