Genoa-Benevento | Ballardini | “Mancata lucidità e brillantezza | ora testa allo Spezia”

"Per come si è sviluppata la partita è stato difficile riuscire a recuperare due gol ed è stato anche un grande merito averlo fatto". Queste le parole del tecnico del Genoa, Davide Ballardini, al termine del match contro il Benevento, terminato 2-2. "Al Genoa è mancata un po' di lucidità e brillantezza, forse avevamo un po' troppa tensione, ma è anche vero che abbiamo incontrato un Benevento che ha giocato bene e che era sempre dietro la linea della palla" "Non ho mai fatto tabelle salvezza, ora piuttosto concentriamoci sulla gara di sabato con lo Spezia. Da quando sono arrivato io in 19 partite abbiamo fatto 26 punti ma da qui in avanti dovremo essere altrettanto bravi", ha concluso.

