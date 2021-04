Flowe e zeroCO2, insieme per una «rivoluzione sostenibile» (Di mercoledì 21 aprile 2021) È una vera e propria rivoluzione sostenibile quella avviata da Flowe insieme a zeroCO2. Ispirati al moto di rivoluzione del Pianeta Terra intorno al Sole, le due realtà hanno deciso di unire le forze per dare vita a «Revolution», un ricco programma di iniziative green, virtuali e reali. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) È una vera e propria rivoluzione sostenibile quella avviata da Flowe insieme a zeroCO2. Ispirati al moto di rivoluzione del Pianeta Terra intorno al Sole, le due realtà hanno deciso di unire le forze per dare vita a «Revolution», un ricco programma di iniziative green, virtuali e reali.

Advertising

axelvassallo : RT @OscardiMontigny: In #Flowe #Aprile è il #MeseDellaTerra e per questo abbiamo voluto dar vita al progetto ”#Revolution” assieme ai merav… - OscardiMontigny : In #Flowe #Aprile è il #MeseDellaTerra e per questo abbiamo voluto dar vita al progetto ”#Revolution” assieme ai me… - esg360_it : In occasione della ricorrenza del 22 aprile, la 'Giornata mondiale della Terra', Flowe e zeroCO2 metteranno in camp… - DietrolaNotizia : Revolution Flowe in collaborazione con zeroCO2 - Andrea__Fedeli : RT @Aware_thinktank: AWARE È PARTNER DI REVOLUTION ?? un progetto flowe+zeroCO2 ??Sono in programma una serie di eventi che toccano temi di… -

Ultime Notizie dalla rete : Flowe zeroCO2 eSport: al via ESL Flowe Championship il primo campionato 'eco green' ... e adesso è finalmente realtà, grazie al supporto di LCA - lab e zeroCO2 che ci hanno aiutato a concretizzare un nostro obiettivo, ed a Flowe che ha deciso di supportarci attivamente sin dalla ...

ESL Italia annuncia il primo campionato al mondo Eco Green A supportare ESL Italia e Flowe in questo progetto c'è il prezioso contributo di LCA - lab, società di ricerca e consulenza ambientale e ZeroCO2 , società benefit che realizza progetti di ...

Flowe e zeroCO2, insieme per una «rivoluzione sostenibile» Vanity Fair Italia eSport: al via ESL Flowe Championship il primo campionato 'eco green' Attraverso un comunicato stampa, ESL Italia annuncia il ritorno del campionato Nazionale di PS4 che passerà alla storia delle competizioni esport come il primo torneo ufficiale a livello mondiale eco- ...

ESL Flowe Championship: prende il via il primo torneo esport al mondo Eco Green Inizia Spring Season ESL Flowe Championship, campionato che passerà alla storia per essere il primo torneo a livello mondiale a compensazione di CO2!

... e adesso è finalmente realtà, grazie al supporto di LCA - lab eche ci hanno aiutato a concretizzare un nostro obiettivo, ed ache ha deciso di supportarci attivamente sin dalla ...A supportare ESL Italia ein questo progetto c'è il prezioso contributo di LCA - lab, società di ricerca e consulenza ambientale e, società benefit che realizza progetti di ...Attraverso un comunicato stampa, ESL Italia annuncia il ritorno del campionato Nazionale di PS4 che passerà alla storia delle competizioni esport come il primo torneo ufficiale a livello mondiale eco- ...Inizia Spring Season ESL Flowe Championship, campionato che passerà alla storia per essere il primo torneo a livello mondiale a compensazione di CO2!