Fast Animals And Slow Kids, una canzone con Willie Peyote (Di mercoledì 21 aprile 2021) La band presenta il brano “Cosa ci direbbe” in collaborazione con il rapper torinese, in uscita il 23 aprile. E si preparano al palco del Primo Maggio. Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 21 aprile 2021) La band presenta il brano “Cosa ci direbbe” in collaborazione con il rapper torinese, in uscita il 23 aprile. E si preparano al palco del Primo Maggio.

Advertising

peyoteways : RT @News24_it: Fast Animals and Slow Kids, primo feat della band con Peyote. Per Cosa ci direbbe 'scelto un amico'. Insieme al Concertone.… - News24_it : Fast Animals and Slow Kids, primo feat della band con Peyote. Per Cosa ci direbbe 'scelto un amico'. Insieme al Con… - peyoteways : RT @animarock80: I Fast Animals and Slow Kids e il nuovo singolo con Willie Peyote: ‘Un amico e un artista che stimiamo’ - animarock80 : I Fast Animals and Slow Kids e il nuovo singolo con Willie Peyote: ‘Un amico e un artista che stimiamo’… -