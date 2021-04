Covid: Cdm, ripristinate zone gialle, ok a green pass Stati membri Ue (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Il decreto varato dal Cdm “prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette ‘certificazioni verdi Covid-19’, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea”. Lo si legge nella nota del Cdm diffusa al termine del Cdm. “Le zone gialle tornano ad essere ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Il decreto varato dal Cdm “prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette ‘certificazioni verdi-19’, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate neglidell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea”. Lo si legge nella nota del Cdm diffusa al termine del Cdm. “Letornano ad essere ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il #coprifuoco alle 22. E' quanto si apprende da fonti di Governo, dop… - MediasetTgcom24 : Covid, confermato il coprifuoco alle 22: i ministri della Lega si astengono dal votare il decreto legge in Cdm… - StefanoFassina : Non è sacrosanto esercizio di democrazia, è vile sciacallaggio a fini elettorali raccogliere firme contro il Min de… - TV7Benevento : Covid: Cdm, dal 26/4 torna sport squadra e contatto, ok anche a calcetto... - TV7Benevento : Covid: Cdm, ripristinate zone gialle, ok a green pass Stati membri Ue... -