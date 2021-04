Coripet | eco-compattatori nei negozi Leroy Merlin

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Una rete di eco-nei punti venditain Italia. E’ quanto prevede l’accordo tra, una partnership che ha l’obiettivo di incentivare il processo ‘bottle to bottle’, attraverso il quale le bottiglie usate possono generare un RPet (Pet riciclato), idoneo al diretto contatto alimentare, per realizzare nuove bottiglie. L’intesa prevede l’installazione dei primi eco-per la raccolta di bottiglie in Pet nei punti venditain nove città italiane: Roma Salaria e Porta di Roma (2); Torino Giulio Cesare; Moncalieri (TO); Carugate (MI); Brescia; Piacenza; Treviso; Marcon (VE); Ancona- Il primo eco-compattatore sarà installato ...

