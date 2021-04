Caso Suárez, la Procura di Perugia ha chiuso l’inchiesta sull’esame farsa: 4 indagati (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Procura di Perugia ha chiuso l’inchiesta sull’esame farsa di lingua italiana di Luis Suárez, sostenuto all’Università per Stranieri del capoluogo umbro lo scorso 17 settembre 2020. La notifica di chiusura delle indagini è stata comunicata all’ex rettrice dell’Ateneo, Giuliana Grego Bolli, all’ex direttore generale Simone Olivieri, alla professoressa Stefania Spina e all’avvocata Maria Cesarina Turco. I reati ipotizzati a vario titolo sono falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. La certificazione in italiano sarebbe servita al calciatore, all’epoca nel mirino del mercato del club bianconero, per ottenere la cittadinanza italiana. L’avvocata della Juve accusata di essere «concorrente morale e istigatrice» Nell’avviso di chiusura ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ladihadi lingua italiana di Luis, sostenuto all’Università per Stranieri del capoluogo umbro lo scorso 17 settembre 2020. La notifica di chiusura delle indagini è stata comunicata all’ex rettrice dell’Ateneo, Giuliana Grego Bolli, all’ex direttore generale Simone Olivieri, alla professoressa Stefania Spina e all’avvocata Maria Cesarina Turco. I reati ipotizzati a vario titolo sono falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. La certificazione in italiano sarebbe servita al calciatore, all’epoca nel mirino del mercato del club bianconero, per ottenere la cittadinanza italiana. L’avvocata della Juve accusata di essere «concorrente morale e istigatrice» Nell’avviso di chiusura ...

Advertising

ZZiliani : Caso #Suarez, fine indagini. L’avv. della #Juventus Maria #Turco indagata come “istigatrice morale” della truffa ne… - repubblica : Caso Suarez, chiuse le indagini di Perugia. L'avvocata della Juve 'istigatrice morale' - fattoquotidiano : Caso Suarez, chiuse le indagini sull’esame ‘farsa’. In quattro rischiano il processo: anche l’avvocato della Juvent… - tommy_alex : @realvarriale @RaiDue @RaiSport @Raiofficialnews Parlerai del caso Suarez? Sei nella Tv di Stato e devi dare tutte le notizie... - SoloCristy : RT @MorrisDantonio2: #GRAVINA : 'NON si può sanzionare un' idea che NON si concretizza..'! (Riferito alle 3 Italiane del Progetto S.Lega..)… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Suárez Correva l'anno 2017: il Genoa di Ballardini conquistò la sua prima vittoria interna contro il Benevento - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net