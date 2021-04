ATP Barcellona: va fuori un acciaccato Musetti, out anche Gaio con Rublev (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si chiude al secondo turno il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo ATP 500 di Barcellona. Il giovane azzurro ha dovuto subire la rimonta del classe 2000 Felix Auger-Aliassime, in un vero e proprio antipasto di tennis futuro. Da segnalare che l’ italiano, verso la metà del secondo parziale, ha iniziato ad accusare un forte indolenzimento alla parte bassa della schiena. Esce di scena, invece, Federico Gaio. Il faentino ha lottato come un leone ma alla fine ha dovuto cedere contro il russo Andrey Rublev, numero 7 del mondo e testa di serie numero 3 dell’evento catalano. ATP Barcellona: tanto rammarico per Musetti Un vero peccato per Lorenzo Musetti. Il next gen di Carrara, infatti, si è dovuto arrendere contro il canadese Felix Auger Aliassime con lo score di 4-6 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si chiude al secondo turno il cammino di Lorenzonel torneo ATP 500 di. Il giovane azzurro ha dovuto subire la rimonta del classe 2000 Felix Auger-Aliassime, in un vero e proprio antipasto di tennis futuro. Da segnalare che l’ italiano, verso la metà del secondo parziale, ha iniziato ad accusare un forte indolenzimento alla parte bassa della schiena. Esce di scena, invece, Federico. Il faentino ha lottato come un leone ma alla fine ha dovuto cedere contro il russo Andrey, numero 7 del mondo e testa di serie numero 3 dell’evento catalano. ATP: tanto rammarico perUn vero peccato per Lorenzo. Il next gen di Carrara, infatti, si è dovuto arrendere contro il canadese Felix Auger Aliassime con lo score di 4-6 ...

Advertising

SkySport : ?? ATP BARCELLONA ? Sinner batte Gerasimov in due set ?? 'Contro Bautista Agut sarà una partita dura' ?? IL PROGRAMMA… - SkySport : ATP BARCELLONA Il programma di oggi Dalle 11 su Sky Sport Uno ? - sportface2016 : #AtpBarcellona, #Musetti battuto in rimonta da #AugerAliassime: fuori anche #Gaio - zazoomblog : LIVE – Musetti-Auger-Aliassime 6-4 3-5 Atp Barcellona 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Auger-Aliassime… - TennisWorldit : Atp Barcellona - Auger-Aliassime e i problemi alla schiena fermano Musetti -