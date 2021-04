Verso il via libera dell’Ema a Johnson&Johnson (Di martedì 20 aprile 2021) Undici giorni dopo le sette segnalazioni arrivate dagli Stati Uniti, l’Ema è pronta a pronunciarsi sul vaccino di Johnson&Johnson sospeso, in via cautelare (in attesa di approfondimenti), la scorsa settimana. Secondo le indiscrezioni che arrivano da Amsterdam (sede dell’Agenzia Europea del Farmaco), si va Verso il via libera all’utilizzo del prodotto americano per la campagna di immunizzazione in tutta Europa. I vari Stati membri, però, recepiranno questa decisione ma sono orientati (come già accaduto per Astrazeneca) a riservare questo vaccino solo agli over 60. Johnson&Johnson, oggi l’Ema darà il via libera al vaccino Janssen Le anticipazioni sulla decisione dell’Ema, attesa per la giornata di oggi (martedì 20 aprile 2021), sono state pubblicate dal quotidiano La Repubblica: Dopo avere esaminato i dati su 7 ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Undici giorni dopo le sette segnalazioni arrivate dagli Stati Uniti, l’Ema è pronta a pronunciarsi sul vaccino di Johnson&Johnson sospeso, in via cautelare (in attesa di approfondimenti), la scorsa settimana. Secondo le indiscrezioni che arrivano da Amsterdam (sede dell’Agenzia Europea del Farmaco), si vail viaall’utilizzo del prodotto americano per la campagna di immunizzazione in tutta Europa. I vari Stati membri, però, recepiranno questa decisione ma sono orientati (come già accaduto per Astrazeneca) a riservare questo vaccino solo agli over 60. Johnson&Johnson, oggi l’Ema darà il viaal vaccino Janssen Le anticipazioni sulla decisione, attesa per la giornata di oggi (martedì 20 aprile 2021), sono state pubblicate dal quotidiano La Repubblica: Dopo avere esaminato i dati su 7 ...

