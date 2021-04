Superlega, F.Perez: “Anche Napoli e Roma potranno farne parte, ai giovani il calcio non interessa più” (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Real Madrid parla della creazione della Superlega, aprendo la porta Anche a Napoli e Roma Florentino Perez ha parlato ad El Chiringuito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente del Real Madrid parla della creazione della, aprendo la portaFlorentinoha parlato ad El Chiringuito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - tancredipalmeri : Florentino Perez: 'Non è possibile che nelle leghe inglesi, spagnole, italiane, le piccole guadagnino soldi, e le g… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Obiettivo? Partire il prima possibile. La Uefa si arrabbia, ma noi abbiamo d… - morelli_rinaldo : Le dichiarazioni di Florentino Perez sono esplicite: lo facciamo per i soldi. In tutto questo siamo sicuri che il M… - mauricapri : RT @perchetendenza: Qui sono riportate tutte le sue dichiarazioni -