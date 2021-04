Perché il video di Grillo in difesa del figlio Ciro è psicologicamente inaccettabile (Di martedì 20 aprile 2021) Il comico e fondatore del M5s sui social lancia la sua arringa, che fa acqua da tutte le parti. Soprattutto quando riduce i ragazzi a “quattro coglioni” e suggerisce che se la denuncia scatta otto giorni dopo il presunto stupro, la vittima non è credibile “Sono quattro coglioni col pisello di fuori”: così un padre descrive suo figlio e i suoi amici. Può – e deve – essere un tema politico l’esposizione mediatica che spesso le vittime e gli indagati subiscono ingiustamente, in barba a quel sacrosanto principio costituzionale per cui l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Su questo punto Grillo lancia un allarme attuale e importante. Tuttavia, anche lui cade nello stesso errore, di fatto esponendo clamorosamente la vittima. Quando però un padre dipinge così il proprio figlio, quando un padre usa parole ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Il comico e fondatore del M5s sui social lancia la sua arringa, che fa acqua da tutte le parti. Soprattutto quando riduce i ragazzi a “quattro coglioni” e suggerisce che se la denuncia scatta otto giorni dopo il presunto stupro, la vittima non è credibile “Sono quattro coglioni col pisello di fuori”: così un padre descrive suoe i suoi amici. Può – e deve – essere un tema politico l’esposizione mediatica che spesso le vittime e gli indagati subiscono ingiustamente, in barba a quel sacrosanto principio costituzionale per cui l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Su questo puntolancia un allarme attuale e importante. Tuttavia, anche lui cade nello stesso errore, di fatto esponendo clamorosamente la vittima. Quando però un padre dipinge così il proprio, quando un padre usa parole ...

