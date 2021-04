Microplastiche nell’aria: allarme e soluzione (Di martedì 20 aprile 2021) Il Proceedings of the National Academy of Sciences, una nota rivista scientifica statunitense nonché organo ufficiale della United States National Academy of Sciences, lancia l’allarme all’umanità. Le particelle e le fibre Microplastiche generate dalla scomposizione dei rifiuti mal gestiti sono ora così diffuse che attraversano la terra in un modo simile ai cicli biogeochimici globali. Inquinamento (Adobe Stock)Nel modellare il lembo atmosferico del ciclo plastico, il Proceedings of the National Academy of Sciences dimostra che la maggior parte delle plastiche atmosferiche derivano dalla produzione precedente di plastica e dai rifiuti che hanno continuato a accumularsi nell’ambiente. Le strade hanno dominato le fonti di Microplastiche negli Stati Uniti occidentali, seguite dalle emissioni marine, agricole e di polvere, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Il Proceedings of the National Academy of Sciences, una nota rivista scientifica statunitense nonché organo ufficiale della United States National Academy of Sciences, lancia l’all’umanità. Le particelle e le fibregenerate dalla scomposizione dei rifiuti mal gestiti sono ora così diffuse che attraversano la terra in un modo simile ai cicli biogeochimici globali. Inquinamento (Adobe Stock)Nel modellare il lembo atmosferico del ciclo plastico, il Proceedings of the National Academy of Sciences dimostra che la maggior parte delle plastiche atmosferiche derivano dalla produzione precedente di plastica e dai rifiuti che hanno continuato a accumularsi nell’ambiente. Le strade hanno dominato le fonti dinegli Stati Uniti occidentali, seguite dalle emissioni marine, agricole e di polvere, ...

