Lorenzo Lombardi Dallamano | E se Mandzukic e Nainggolan… “Il calcio è solo una componente”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 20 aprile 2021) È stata molto interessante la chiacchierata conche ci ha introdotto il suo nuovo libro “E se” con sottotitolo “un thriller a esagoni bianchi e pentagoni neri” edito da Santelli Editore. E seEcco quello che ci ha raccontato: “Iluna delle componenti, ma non la principale, anzi, da lo start ma poi resta assolutamente sullo sfondo. E’ un thriller in puro stile hard-boiled, ma che devia dal percorso classico del genere, in quanto contiene elementi di modernità che lo collocano perfettamente ai giorni nostri, descrivendo un realtà che conosciamo bene, sia nella positività sia nel dramma che spesso e volentieri apprendiamo essere reale da notizie e ...