Libri, esce 'Anni bui' di Salvatore Lordi: le storie di tutte le vittime di terrorismo (Di martedì 20 aprile 2021) Dedicato alle vittime, quelle cadute in servizio per mano del terrorismo da nord a sud, nel periodo più cruento in Italia, dal 1956 al 1980. esce il 3 maggio in libreria "Anni bui" scritto dal giornalista e storico Salvatore Lordi. Il volume, edito da Bibliotheka Edizioni (18 euro) racconta in 536 pagine una lunga storia di dolore, segnata dalla ferocia di gruppi o movimenti rimasti nella memoria degli italiani. Non solo le BR, i NAR o Prima linea ma anche ad esempio l'irredentismo sudtirolese che solo negli anni sessanta mise a ferro e a fuoco l'Alto Adige lasciando sul terreno decine di uomini in divisa al confine con l'Austria. La data di uscita non è casuale, così vicina a quel 9 maggio, tristemente famoso per la strage di via Fani, e diventato per legge, il giorno di memoria delle ...

