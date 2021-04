Grillo: Quartapelle (Pd), ‘non c’è giustificazione per chi se la prende con le vittime’ (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) – “Quanto detto da Grillo è lo specchio di una cultura profondamente sbagliata. 8 giorni, un mese o anni, non c’è un limite per elaborare e riconoscere una violenza. C’è un limite di legge per la denuncia: 12 mesi. Non c’è giustificazione invece per chi se la prende con le vittime”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Lia Quartapelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) – “Quanto detto daè lo specchio di una cultura profondamente sbagliata. 8 giorni, un mese o anni, non c’è un limite per elaborare e riconoscere una violenza. C’è un limite di legge per la denuncia: 12 mesi. Non c’èinvece per chi se lacon le vittime”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Lia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

