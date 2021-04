Ginny & Georgia | Netflix conferma la seconda stagione nonostante le critiche di sessismo di Taylor Swift

(Di martedì 20 aprile 2021) La serieè stata ufficialmente rinnovata per unala cantanteabbia tacciato la primacome sessista. I 52 milioni di abbonati ache hanno apprezzatosono stati accontentati con ladellaalcuni episodi della primaabbiano scatenato la furia di, che ha accusato la serie di essere sessista. Antonia Gentry, 23 anni, e Brianne Howey, 31 anni, torneranno come duo madre-figlia in ...

Debra Fisher e Sarah Lampert sono entusiaste di poter tornare su questo progetto: "Apprezziamo moltissimo l'incredibile risposta e amiamo che tutti voi avete mostrato ae Georgia. Siamo ...Netflix ha fatto sapere che nelle prime quattro settimane dall'uscita,& Georgia è stata vista da 52 milioni di utenti risultando particolarmente popolare negli Stati Uniti, in Australia, in ...Ha ricevuto quattro nomination “Emily In Paris” di Netflix (prodotto da MTV Studios) e “The Boys” di Amazon Prime Video. Ne hanno guadagnate tre “Bridgerton” di Netfli ...La serie Netflix Ginny & Georgia è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, nonostante la cantante Taylor Swift abbia tacciato la prima stagione come sessista. I 52 milioni di abbonati ...