Facebook lancerà i podcast ed un prodotto simile a Clubhouse

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 20 aprile 2021) Il genio di Mark Zuckerberg è pronto, . Un nuovo servizio che permetterà di condividere note audio nella sezione “notizie” died unNel Marzo 2020, fece notizia il repentino ingresso nelle nostre vite del social network L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: WhatsApp utilizzato da oltre un miliardo di persone al mondo tutti i giorni WhatsApp non verrà più aggiornato su alcuni cellulari, vediamo quali FB War Room contro le bufale in vista delle Europee Come sono le mamme italiane ai tempi dei social?news: il buon giornalismo digitale Instagram promuove gli acquisti in realtà aumentata