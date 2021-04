Draghi | ristrutturare Sanità | non sappiamo quanto durerà la pandemia e quando arriverà la prossima

(Di martedì 20 aprile 2021) «Bisognalae lavorare per il futuro perché nonil Covid», dice il premier Marioin un videomessaggio in vista del...

Il Messaggero

...di approvvigionamento ei sistemi sanitari nazionali. Dobbiamo rafforzare il coordinamento e la cooperazione globali". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario, nel ...SCENARIO/ Sapelli:(finalmente) fa come gli Usa e sfida l'Ue Ma cos'è Huarong? Semplicemente,...Se per caso Huarong dovesse saltare o anche soltanto trovarsi costretta a rinviare o...Dobbiamo sostenere la ricerca, rafforzare le catene di approvvigionamento e ristrutturare i sistemi sanitari nazionali. Dobbiamo rafforzare il coordinamento e la cooperazione globali". Così il premier ..."L'attuale pandemia ci impone di essere meglio preparati per il futuro" e "il nostro lavoro deve iniziare ora, poiché non sappiamo per quanto tempo durerà questa pandemia o quando ci colpirà la prossi ...