Dottorato honoris causa a Sofia Corradi | ‘mamma’ del programma Erasmus

ROMA – Nel 1959 Sofia Corradi, rientrata a Roma dopo un periodo di studi presso la Columbia University, non riuscì a farsi riconoscere il suo master dall'università 'Sapienza'. Fu in quell'occasione che concepì l'idea di un percorso per la mobilità degli studenti, inventando il programma 'Erasmus'. Oggi, l'ateneo romano ha voluto celebrare la pedagogista conferendole il dottorato di ricerca honoris causa in Psicologia sociale, dello sviluppo e della ricerca educativa nel giorno del 718esimo anniversario di fondazione dello Studium Urbis.

