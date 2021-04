Ultime Notizie Serie A: chiesta l’esclusione dal campionato di Juve, Inter e Milan (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.44 – chiesta l’esclusione dal campionato – La nascita della Super League europea ha acceso intense polemiche nel mondo del calcio. Tre club di Serie A hanno chiesto l’espulsione di Juventus, Milan e Inter dalla competizione nazionale. La Lega Serie A si è immediatamente mobilitata, come riportato su Repubblica, tramite un consiglio di Lega convocato d’urgenza proponendo l’allontanamento dal campionato italiano delle 3 “secessioniste”. A votare a favore contro Juventus, Milan e Inter sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.44 –dal– La nascita della Super League europea ha acceso intense polemiche nel mondo del calcio. Tre club diA hanno chiesto l’espulsione dintus,dalla competizione nazionale. La LegaA si è immediatamente mobilitata, come riportato su Repubblica, tramite un consiglio di Lega convocato d’urgenza proponendo l’allontanamento dalitaliano delle 3 “secessioniste”. A votare a favore controntus,sono ...

