Superlega | Piccinini non ci sta | “Mi fa orrore”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi ‘’, sintetizzo il mio pensiero in 3 parole: mi fa”. Questo il pensiero di Sandro, il telecronista italiano e celebre voce di Mediaset. Ieri, ospite di Sky Calcio Club,non ha nascosto la sua disapprovazione per il progetto, poi ribadita anche con un tweet. Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “”, sintetizzo il mio pensiero in 3 parole: mi fa#Skysport — Sandro(@Real) April 19, 2021 SportFace.