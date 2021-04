Super League, Adani: «Più sali in alto più rimane la puzza di m***a» (Di lunedì 19 aprile 2021) Lele Adani commenta la notizia dell’ufficialità della Super League: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore che pensa anche al calcio dilettantistico Lele Adani, in diretta Twitch alla Bobo TV, commenta la notizia della Super League. «Il senso del calcio è rivelato nella tutela del territorio. Parliamo della differenza tra Manchester United, Atalanta e Nottingham Forest… ma il calcio di provincia, chi lo tutela? Io dopo che ho smesso in Serie A sono tornato alla Sanmartinese, il club in cui ho inziato ed era il mio sogno e il mio allenatore era l’amico di sempre, quello con cui giocavo sempre. Ora dove sarà il sogno? Abbiamo ricevuto una grande risposta dalla gente, arrabbiata o vogliosa di capire. Cosa abbiamo dimostrato? Quanto sia grande l’amore per il calcio. Nessuno dei potenti ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Lelecommenta la notizia dell’ufficialità della: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore che pensa anche al calcio dilettantistico Lele, in diretta Twitch alla Bobo TV, commenta la notizia della. «Il senso del calcio è rivelato nella tutela del territorio. Parliamo della differenza tra Manchester United, Atalanta e Nottingham Forest… ma il calcio di provincia, chi lo tutela? Io dopo che ho smesso in Serie A sono tornato alla Sanmartinese, il club in cui ho inziato ed era il mio sogno e il mio allenatore era l’amico di sempre, quello con cui giocavo sempre. Ora dove sarà il sogno? Abbiamo ricevuto una grande risposta dalla gente, arrabbiata o vogliosa di capire. Cosa abbiamo dimostrato? Quanto sia grande l’amore per il calcio. Nessuno dei potenti ...

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori.… - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - MatteoPlateroti : RT @marifcinter: #Superlega, l’Ajax dice no: “L'Ajax è assolutamente sorpreso e deluso dall'annuncio di una possibile Super League. Sosteni… - _treacherous_13 : Questa super league mi piace sempre di più keep going -