Sono passati dall' utero è mio al sesso lo invento io Becchi | l' ultima follia sinistra

(Di lunedì 19 aprile 2021) Esistono, credo, almeno tre critiche essenziali che posessere rivolte al disegno di legge sull'omofobia. La prima riguarda la criminalizzazione delle opinioni. Oggi si chiamano hate speeches, ma sempre di manifestazione dei propri pensieri si tratta. È l'idea - che il ddl estende - per la quale manifestare e propagandare certe idee di per sé costituirebbe un crimine. Se ai "reati di opinione" si è sempre guardato con un certo sospetto, come una scomoda eredità dei sistemi autoritari, è un fatto preoccupante riscontrare, negli ultimi anni, una nuova loro proliferazione, ed il Ddl Zan segna un ulteriore passaggio in questa direzione. Applaudire a questa nuova "stretta", significa, quantomeno, avere una scarsa coscienza e cultura dei diritti - il che è un male antico, certo, del nostro Paese. Ma è sulle altre due critiche che intendo concentrarmi, le quali riguardano ...