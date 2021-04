Scuola, presidi frenano su rientro in classe al 100%: “Impossibile il distanziamento” (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il governo sta lavorando a tappe serrate in vista del rientro a Scuola di tutti gli studenti, nelle zone gialle e arancioni, previsto per il 26 aprile. “Abbiamo scelto la Scuola – ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza – che credo sia l’architrave della nostra società da cui ripartire anche per dare un segnale di fiducia ai nostri ragazzi fino adesso in dad. Mancano poche settimane alla fine dell’anno scolastico, vogliamo che tornino in presenza i ragazzi. Ci assumiamo un po’ di rischio? Si, c’è un elemento di rischio, un rischio ragionato e per questo chiedo una mano”. Un’assunzione del rischio che, tuttavia, non convince i presidi. Le scuole non sarebbero, infatti, pronte ad accogliere il 100% degli studenti in presenza. Tra i problemi principali spiccano i trasporti e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Il governo sta lavorando a tappe serrate in vista deldi tutti gli studenti, nelle zone gialle e arancioni, previsto per il 26 aprile. “Abbiamo scelto la– ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza – che credo sia l’architrave della nostra società da cui ripartire anche per dare un segnale di fiducia ai nostri ragazzi fino adesso in dad. Mancano poche settimane alla fine dell’anno scolastico, vogliamo che tornino in presenza i ragazzi. Ci assumiamo un po’ di rischio? Si, c’è un elemento di rischio, un rischio ragionato e per questo chiedo una mano”. Un’assunzione del rischio che, tuttavia, non convince i. Le scuole non sarebbero, infatti, pronte ad accogliere ildegli studenti in presenza. Tra i problemi principali spiccano i trasporti e ...

