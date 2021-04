Orientamento post-diploma | quale università fa per me?

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 aprile 2021) Si avvicina la fine dell’anno scolastico e, per numerosi studenti delle scuole superiori, si fa strada la fatidica domanda: cosa fare una volta conseguito il? Proseguo gli studi? E, se sì,sarà l’più adatta a me? Tra il protrarsi della didattica a distanza, le restrizioni delle libertà personali e l’ansia per la maturità può capitare di rimanere intrappolati in queste domande, indecisi sul proprio futuro. Spesso nemmeno i genitori riescono ad essere d’aiuto nello sciogliere questi dubbi: “Non riesce a capire cosa vuole fare: noi gli abbiamo detto di scegliere in libertà”. Questi dubbi sono spesso segnale dell’importanza attribuita dai ragazzi alla scelta che stanno andando a compiere: per alcuni costituisce la prima decisione rilevante per il proprio futuro che sono chiamati ad affrontare in autonomia. I ...