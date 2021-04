Nasce la Superlega tra polemiche e scontri | di che cosa si tratta?

(Di lunedì 19 aprile 2021) Da ore ormai non si parla d’altro. Sui social, su tutti i siti di news e in particolare su quelli dedicati al mondo dello sport c’è un solo tema.la, ma che chesi? Un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio, che sta avendo anche diverse conseguenze. C’è chi approva, chi meno. C’è chi spiegacambierà nel mondo del calcio e chi si ribella a tutto questo. Ma sembra proprio che la nascita dellanon avrà nessun ostacolo. Il progetto infatti, sarebbe stato finanziato da JP Morgan e se un colosso come questo, ci mette i soldi, è chiaro che le difficoltà non sembrano esserci. Nella notte l’annuncio che era nell’aria a quanto pare, ma che non si credeva potesse arrivare. Parliamo della nascita della nuova Super League . L’annuncio è stato ...

SkyTG24 : Nasce la Superlega con Inter, Juve, Milan. Annuncio di 12 club europei - forumJuventus : UFFICIALE - Nasce la #SuperLega: Juventus tra i 12 club fondatori ?? - Corriere : Nasce la Superlega, competizione per 12 club con Juve, Inter e Milan L’Uefa: chi entra escluso da tutto - miki_gio : RT @romatube_it: Nasce la #SuperLeague: tutto quello che c'è da sapere #ASRoma #SuperLega #SuperLegaEuropea #Uefa - jumperbobcat : Nasce la #SuperLega tutta loro, con black jack e squillo di lusso! #superleague #19aprile -

Nella notte del 18 aprile è nata ufficialmente la(o Super League ), un nuovo torneo di calcio europeo che vedrà la partecipazione di 20 squadre che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati annualmente. La competizione sarà divisa in ...... respingendo i piani per formare una. Entrambi i club tedeschi rappresentati (Bayern ... Un progetto chedalla volontà di pochi club per salvare i propri investimenti, in un periodo di ...Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Sono un po' imbarazzato a fare finta come tutti di essere sorpreso: la Superlega era prevedibile, se ne parla da tanto, al massimo posso pensare che è di difficile realizz ...Finisce l'avventura di Jose Mourinho al Tottenham. Il club londinese ha infatti deciso di esonerare il tecnico portoghese, dopo i deludenti risultati di quest'anno in ...