Mark Wahlberg in lutto per la morte di mamma Alma: "Il mio angelo" (Di lunedì 19 aprile 2021) Alma Wahlberg, 78 anni, madre della star Mark Wahlberg , è venuta a mancare domenica 18 marzo 2021, come hanno annunciato i figli che le hanno dedicato degli affettuosi post sui social. Il 18 aprile 2021 è morta all'età di 78 anni Alma Wahlberg, la mamma della star hollywoodiana Mark Wahlberg nonché protagonista del reality show Wahlburgers, che le ha dedicato un commovente post per salutarla, come ha fatto anche il fratello Donnie. La mamma di Mark Wahlberg purtroppo si è spenta a 78 anni, come hanno annunciato i figli, anche se non sono state rilasciate ancora dichiarazioni ufficiali in merito alla sua morte a parte i due post Instagram degli attori. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021), 78 anni, madre della star, è venuta a mancare domenica 18 marzo 2021, come hanno annunciato i figli che le hanno dedicato degli affettuosi post sui social. Il 18 aprile 2021 è morta all'età di 78 anni, ladella star hollywoodiananonché protagonista del reality show Wahlburgers, che le ha dedicato un commovente post per salutarla, come ha fatto anche il fratello Donnie. Ladipurtroppo si è spenta a 78 anni, come hanno annunciato i figli, anche se non sono state rilasciate ancora dichiarazioni ufficiali in merito alla suaa parte i due post Instagram degli attori. ...

