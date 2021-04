La Super League si fa sentire in Borsa La Juve guadagna il 15 per cento

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 aprile 2021) Lafa volare inil titolo della, che in tarda mattinataquasi il 15 percon un aumento di capitalizzazione di oltre 150 milioni di euro. Nella nuova competizione calcistica europea sono entrati tre club italiani (oltre allantus, hanno aderito Milan e Inter), sei inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) e tre spagnoli (Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona), ai quali si aggiungeranno presto altri club (si fanno già i nomi di Bayern Monaco, Red Bull/Lipsia e Porto) per un totale di 15 membri fondatori permanenti. A questo nucleo iniziale, ogni anno si uniranno altre società sulla base di un processo di ammissione che porterà lalega ad avere 20 squadre per ...