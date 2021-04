Con Giorgia, R.Mussolini: economia Roma in ginocchio (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “Falsa partenza per il 26 aprile. A Roma la Raggi ci mette del suo per complicare la vita a lavoratori e cittadini. Cosi’ alle aperture ‘spot’ per ristoranti e bar si aggiunge lo squilibrio amministrativo. I dispositivi ‘ideologici’ del governo arcobaleno trovano pronto il nostro Sindaco: ztl a fasce orarie dalle 12.00 alle 15.00 per le consegne a domicilio e per le onlus.” “Qualcosa non funziona e il cortocircuito istituzionale, almeno per Roma, e’ dietro l’angolo. Ai proclami del Governo la Raggi risponde come se non fosse successo nulla. Sono tante le cose da fare.” “Occorre aprire immediatamente e indistintamente la ztl, per dare la possibilita’ a tutti di fruire dei servizi eventualmente disponibili, ma anche deliberare, con la massima urgenza, la possibilita’ di concedere spazi esterni anche sulle strisce blu, e dove non ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 aprile 2021)– “Falsa partenza per il 26 aprile. Ala Raggi ci mette del suo per complicare la vita a lavoratori e cittadini. Cosi’ alle aperture ‘spot’ per ristoranti e bar si aggiunge lo squilibrio amministrativo. I dispositivi ‘ideologici’ del governo arcobaleno trovano pronto il nostro Sindaco: ztl a fasce orarie dalle 12.00 alle 15.00 per le consegne a domicilio e per le onlus.” “Qualcosa non funziona e il cortocircuito istituzionale, almeno per, e’ dietro l’angolo. Ai proclami del Governo la Raggi risponde come se non fosse successo nulla. Sono tante le cose da fare.” “Occorre aprire immediatamente e indistintamente la ztl, per dare la possibilita’ a tutti di fruire dei servizi eventualmente disponibili, ma anche deliberare, con la massima urgenza, la possibilita’ di concedere spazi esterni anche sulle strisce blu, e dove non ...

Ultime Notizie dalla rete : Con Giorgia Atletica: doppia vittoria per il Roata Chiusani ad Alba ... ottimo inizio per l' Atletica Roata Chiusani , che mette a segno due vittorie tra gli Assoluti, con Allassane Diallo, primo nei 300hs con il nuovo personale di 38"65, e Giorgia Migliaccio con 33,14m ...

SAN GIORGIO MOLTENO UNDER 17 FEMMINILE, ECCO LA PRIMA VITTORIA ! Le padrone di casa si portano sul 3 - 0 (con reti di Giorgia Brambilla e doppietta di Doralice Longhi). Ottima la prova in difesa del Molteno che, grazie alle veloci ripartenze, trova spazi nella ...

Con Giorgia, R.Mussolini: economia Roma in ginocchio - RomaDailyNews RomaDailyNews La renziana Baffi trasloca in FdI: «Non condivido l’approccio distruttivo delle opposizioni» L’addio a Italia Viva della consigliera che aveva «salvato» Fontana dalla mozione di sfiducia. Intanto il partito di Giorgia Meloni chiede a Salvini una «decisione comune» sul candidato a Milano. «Alb ...

Lombardia: Patrizia Baffi lascia Italia Viva e passa a FdI Patrizia Baffi, consigliere regionale eletta tra le fila del Partito Democratico e passata poi, con la fuoriuscita di Matteo Renzi dai Dem, a Italia Viva, cambia di nuovo casacca per entrare a far par ...

