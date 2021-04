Come funziona il pass per spostarsi tra regioni (Di lunedì 19 aprile 2021) Dovrebbe tenersi già in settimana una nuova cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sul pass per consentire ai cittadini di muoversi tra regioni di colore diverso o partecipare a determinati eventi, a cominciare dai concerti. Obiettivo trovare una soluzione operativa già dal 26 aprile, quando inizierà la nuova fase di riaperture. Sul tavolo di confronto non dovrebbe invece trovare spazio il tema del coprifuoco, per spostare le lancette più avanti di una o due ore. “Sul coprifuoco non c’è nulla da dire, non è in discussione. Punto. Dobbiamo solo capire Come rendere operativo il pass sulla mobilità”, dice all’Adnkronos uno dei ministri presenza fissa alle riunioni della cabina di regia. E’ tuttavia presumibile che la Lega approfitterà dell’incontro per sollevare la questione, “ma su questo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Dovrebbe tenersi già in settimana una nuova cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sulper consentire ai cittadini di muoversi tradi colore diverso o partecipare a determinati eventi, a cominciare dai concerti. Obiettivo trovare una soluzione operativa già dal 26 aprile, quando inizierà la nuova fase di riaperture. Sul tavolo di confronto non dovrebbe invece trovare spazio il tema del coprifuoco, per spostare le lancette più avanti di una o due ore. “Sul coprifuoco non c’è nulla da dire, non è in discussione. Punto. Dobbiamo solo capirerendere operativo ilsulla mobilità”, dice all’Adnkronos uno dei ministri presenza fissa alle riunioni della cabina di regia. E’ tuttavia presumibile che la Lega approfitterà dell’incontro per sollevare la questione, “ma su questo ...

Advertising

reportrai3 : Le telecamere di #Report documenteranno come si è sviluppata la variante in Brasile e come si è propagata in Italia… - DiMarzio : La formula della #Superlega per sfidare la #Champions - teatrolafenice : ?? «La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre» (Albert Einstein). Buongiorno, amici! ?? #14aprile - LorenzoPuliga : RT @dnaJuve27: In pratica, si usano le varie leghe come tornei di qualificazione ?? - claudeger55 : RT @Mibavi1: Gian Carlo Blangiardo Presidente Istat:' Chiunque in Italia abbia un decesso e risulti positivo al covid, viene classificato c… -