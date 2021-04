Auditel Uomini e Donne | ecco qual è la puntata più vista della settimana dal 12 al 16 aprile 2021

(Di lunedì 19 aprile 2021) Come di consueto, con la fine di una nuovacoincidono i datidelle ultime puntate di. Anche questa volta il programma condotto da Maria De Filippi si conferma amato dal pubblico a casa che, da anni ormai, non smette di dimostrare il suo interesse verso il dating show di Canale 5. Lo testimoniano i dati di quest’anno. Da settembre, infatti, la trasmissione non smette di registrare ascolti più che soddisfacenti. Questalamenoè stata quella di mercoledì quattordicicon 2.795.000 spettatori e il 21.7% di share. Si è parlatoconoscenza di Samantha Curcio con i due corteggiatori Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba, ma anche dei dubbi di Carolina Ronca sulla sua ...

