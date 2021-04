Atp Belgrado 2021, Mager batte Daniel e accede al tabellone principale (Di lunedì 19 aprile 2021) Ci sarà un altro italiano nel tabellone principale dell’Atp di Belgrado 2021. Gianluca Mager ha infatti battuto il giapponese Daniel Taro in tre set, per 6-1 4-6 6-4. L’italiano perde il servizio in avvio di primo set, ma se lo riprende subito (1-1). Mager poi prosegue in scioltezza il set, guadagnando altri due break di vantaggio e aggiudicandosi il set (6-1). Mager ruba il servizio all’avversario in apertura di secondo set, ma Daniel pareggia i conti nel secondo gioco. Il giapponese passa poi in vantaggio nell’ottavo set, guadagnando un break di vantaggio (3-5). Mager risponde, ma il giapponese chiude nel decimo game, aggiudicandosi il set (4-6). Equilibrato anche il terzo set, con Mager che guadagna ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Ci sarà un altro italiano neldell’Atp di. Gianlucaha infatti battuto il giapponeseTaro in tre set, per 6-1 4-6 6-4. L’italiano perde il servizio in avvio di primo set, ma se lo riprende subito (1-1).poi prosegue in scioltezza il set, guadagnando altri due break di vantaggio e aggiudicandosi il set (6-1).ruba il servizio all’avversario in apertura di secondo set, mapareggia i conti nel secondo gioco. Il giapponese passa poi in vantaggio nell’ottavo set, guadagnando un break di vantaggio (3-5).risponde, ma il giapponese chiude nel decimo game, aggiudicandosi il set (4-6). Equilibrato anche il terzo set, conche guadagna ...

