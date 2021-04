Arriva su Amazon il dongle Google Chromecast: prezzo e disponibilità (Di lunedì 19 aprile 2021) Siete in possesso di una TV un po’ vecchiotta e desiderate renderla smart, ma non sapete come fare? Tranquilli, la soluzione si chiama Google Chromecast, il famosissimo dongle HDMI dell’azienda statunitense di Mountain View, la cui terza generazione è già acquistabile ufficialmente in pre-ordine su Amazon. Le spedizioni del prodotto, infatti, che troverete al costo di 39 euro e nella colorazione grigio antracite, saranno disponibili a partire da venerdì 23 aprile. Vediamo insieme le principali caratteristiche e funzionalità del dispositivo che darà il via allo streaming e che trasformerà il vostro smartphone, PC o tablet in un vero e proprio telecomando. Innanzitutto, affinché vengano trasmessi contenuti alla TV, è necessario utilizzare l’app Google Home, Chromecast e riprodurre i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Siete in possesso di una TV un po’ vecchiotta e desiderate renderla smart, ma non sapete come fare? Tranquilli, la soluzione si chiama, il famosissimoHDMI dell’azienda statunitense di Mountain View, la cui terza generazione è già acquistabile ufficialmente in pre-ordine su. Le spedizioni del prodotto, infatti, che troverete al costo di 39 euro e nella colorazione grigio antracite, saranno disponibili a partire da venerdì 23 aprile. Vediamo insieme le principali caratteristiche e funzionalità del dispositivo che darà il via allo streaming e che trasformerà il vostro smartphone, PC o tablet in un vero e proprio telecomando. Innanzitutto, affinché vengano trasmessi contenuti alla TV, è necessario utilizzare l’appHome,e riprodurre i ...

