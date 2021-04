Ancora terrore in corsia: due aggressioni e due denunce in una notte (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di tensione la scorsa notte in due diversi ospedali napoletani. In un primo caso gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in viale Colli Aminei per la segnalazione di un danneggiamento all’ospedale Cto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo aveva infranto uno dei vetri della porta di ingresso del pronto soccorso poiché aveva appreso la notizia della morte di un familiare. Un 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Inoltre i poliziotti sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per la segnalazione di una lite e, una volta sul posto, hanno bloccato un uomo in stato di alterazione che, poco prima, aveva aggredito una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Momenti di tensione la scorsain due diversi ospedali napoletani. In un primo caso gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in viale Colli Aminei per la segnalazione di un danneggiamento all’ospedale Cto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo aveva infranto uno dei vetri della porta di ingresso del pronto soccorso poiché aveva appreso la notizia della morte di un familiare. Un 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Inoltre i poliziotti sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per la segnalazione di una lite e, una volta sul posto, hanno bloccato un uomo in stato di alterazione che, poco prima, aveva aggredito una ...

Advertising

anteprima24 : ** Ancora terrore in corsia: due #Aggressioni e due denunce in una notte ** - ilpazientezero : RT @ilpazientezero: Ancora lo chiamate #Papa ancora non avete capito che senza l'appoggio del #Vaticano tutto ciò che stanno facendo oggi c… - ilpazientezero : Ancora lo chiamate #Papa ancora non avete capito che senza l'appoggio del #Vaticano tutto ciò che stanno facendo og… - SalvatorDavide : @faithless95 Hakimi stanotte non ha dormito perché aveva ancora impresso il terrore che ha provato dopo aver rischi… - RickyTrivelloni : @borghi_claudio Se una cosa viene obbligata, in modo così maldestro, chi ha ancora il cervello non annebbiato dal t… -