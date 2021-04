Amici 20, sorpresa inaspettata per un allievo della scuola: fan in visibilio (Di lunedì 19 aprile 2021) Durante il daytime di Amici 20, un allievo di Maria De Filippi è stato richiamato all’attenzione dei riflettori per una sorpresa inattesa Ormai il “contenitore” del talent show di Canale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 19 aprile 2021) Durante il daytime di20, undi Maria De Filippi è stato richiamato all’attenzione dei riflettori per unainattesa Ormai il “contenitore” del talent show di Canale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

michiamolina : RT @yvvnkel: cioè volete dirmi che siete stati in grado di preparare la sorpresa di deddy del pianoforte e della collana, ma non quella dei… - chevuoiches1a : RT @yvvnkel: cioè volete dirmi che siete stati in grado di preparare la sorpresa di deddy del pianoforte e della collana, ma non quella dei… - arvvenig : RT @yvvnkel: cioè volete dirmi che siete stati in grado di preparare la sorpresa di deddy del pianoforte e della collana, ma non quella dei… - ibacideisangiu1 : RT @yvvnkel: cioè volete dirmi che siete stati in grado di preparare la sorpresa di deddy del pianoforte e della collana, ma non quella dei… - bimbadeisangiu1 : RT @yvvnkel: cioè volete dirmi che siete stati in grado di preparare la sorpresa di deddy del pianoforte e della collana, ma non quella dei… -