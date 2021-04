Addio ad Andrea Paternoster: 'un uomo di cuore, un uomo carismatico' (Di lunedì 19 aprile 2021) Ma dalle centinaia di messaggi che si leggo sulla sua pagine Facebbok, Andrea è soprattutto un amico, un sorriso gentile che sapeva accogliere . E un uomo che sapeva regalare qualcosa ad ogni persona ... Leggi su giornaletrentino (Di lunedì 19 aprile 2021) Ma dalle centinaia di messaggi che si leggo sulla sua pagine Facebbok,è soprattutto un amico, un sorriso gentile che sapeva accogliere . E unche sapeva regalare qualcosa ad ogni persona ...

Ultime Notizie dalla rete : Addio Andrea Addio ad Andrea Paternoster: 'un uomo di cuore, un uomo carismatico' Enzo Franzoi: " Andrea, un caro amico da molto molto tempo. Tanti sono i ricordi che ho di te,le chiacchierate le visioni del futuro che prospettavi , la passione per le tue Api e per il cibo, quello ...

Addio ad Andrea Paternoster: “un uomo di cuore, un uomo carismatico” Fra i tanti messaggi anche quello del musicista Roy Paci: “Sono straziato dal dolore fratello mio. Devastato. Non riesco più a leggere la lettera dolce come il tuo miele scritta a mano trovata nel pac ...

