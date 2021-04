Torino | Nicola | «Prima vittoria con una big Contento per Zaza»

Advertising

Dotti22548496 : RT @ZZiliani: #Sanabria toccasana del #Torino che rimonta la #Roma e conquista 3 punti d’oro dopo il 4-3 di #CagliariParma. I granata raggi… - iljackmora : @DavideNicolaOff grande mister avanti così!! ?????? #elmetto @CorriereGranata #TorinoRoma #Torino #Nicola #TorinoFC - persemprecalcio : ?? La #Roma paga l'#EuropaLeague, il #Toro mostra un cuore già visto con Davide #Nicola: tutti gli spunti del match?? - AMpasti : @MatteoPedrosi Era ora che tornasse a giocare il Torino, bella partita,la migliore della stagione, soprattutto in c… - Gazzetta_it : Vittoria #Toro, parla #Nicola: 'Ho visto il giusto entusiasmo. Contro la #Roma volevamo vincere' #TorinoRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Nicola

ROMA - La Roma sbatte contro ildie dice definitivamente addio al quarto posto. La squadra di Paulo Fonseca ha perso 3 a 1 per le reti di Sanabria, Zaza e Rincon . A nulla è servito la rete dopo tre minuti di Borja ...... si allontana la Champions per i giallorossi Vittoria importante in chiave salvezza delche ... Immediata reazione degli uomini di, al 10' punizione dal limite per i granata, la parabola di ...TORINO ROMA RECORD TIRI – La Roma esce sconfitta dal confronto con il Torino, valido per il 31° turno di Serie A. I giallorossi sono passati in vantaggio all’inizio del primo tempo, ma poi gli uomini ...Prestazione superlativa del Torino che batte una Roma lontana da ciò a cui ci aveva abituato nelle ultime uscite ...