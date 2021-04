Regé-Jean Page da Bridgerton a The Gray Man (Di domenica 18 aprile 2021) Mentre sono in corso le riprese della seconda stagione del fenomeno Bridgerton, Netflix ha annunciato il rinnovo della serie per una terza e quarta stagione. Una scelta quasi scontata visto il successo stratosferico che il primo capitolo – tratto da “Il Duca e Io”, il primo romanzo della saga firmata dalla scrittrice statunitense Julia Quinn – ha ottenuto in 83 paesi nel mondo. Leggi anche: L’amica Geniale 3: cast confermato, Gaia Girace e Margherita Mazzuocco saranno ancora Lila e Lenù Creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes (la mamma di Grey’s Anatomy), in poco tempo la serie è diventata la più vista nella storia di Netflix. Con oltre 82 milioni di telespettatori (nel primo mese di programmazione), Bridgerton ha conquistato i fan di tutto il mondo con un inedito mix tra Jane Austen, Gossip Girl e 50 Sfumature di Grigio offrendo agli ... Leggi su tvsoap (Di domenica 18 aprile 2021) Mentre sono in corso le riprese della seconda stagione del fenomeno, Netflix ha annunciato il rinnovo della serie per una terza e quarta stagione. Una scelta quasi scontata visto il successo stratosferico che il primo capitolo – tratto da “Il Duca e Io”, il primo romanzo della saga firmata dalla scrittrice statunitense Julia Quinn – ha ottenuto in 83 paesi nel mondo. Leggi anche: L’amica Geniale 3: cast confermato, Gaia Girace e Margherita Mazzuocco saranno ancora Lila e Lenù Creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes (la mamma di Grey’s Anatomy), in poco tempo la serie è diventata la più vista nella storia di Netflix. Con oltre 82 milioni di telespettatori (nel primo mese di programmazione),ha conquistato i fan di tutto il mondo con un inedito mix tra Jane Austen, Gossip Girl e 50 Sfumature di Grigio offrendo agli ...

Advertising

redazionetvsoap : Nuovi progetti per l'interprete del Duca in #bridgerton - TSempregaia : Che senso ha girare la seconda stagione di Bridgerton senza di lui!? #Regé-Jean Page - iamxrob : L'addio di Martina da Akaful sarà devastante come l'addio di Regé-Jean Page da Bridgerton #Amici20 - bridgertonbot : RT @wonderlandH_: Ieri ho riguardato #Bridgerton e pur sapendo che nel libro di Anthony il personaggio del duca è giustamente secondario am… - wonderlandH_ : Ieri ho riguardato #Bridgerton e pur sapendo che nel libro di Anthony il personaggio del duca è giustamente seconda… -

Ultime Notizie dalla rete : Regé Jean Da "Er" a "Baywatch", 25 attori che hanno detto addio alla propria serie tv. La vicenda di 'Bridgerton' - con l'annuncio che Regè - Jean Page non avrebbe fatto parte della seconda stagione - è solo l'ultimo dei molti casi in cui i fan di un telefilm hanno dovuto salutare l'interprete più amato. Da George Clooney a Pamela Anderson, ...

Bridgerton: La reazione dei fan all'uscita di scena di Regé - Jean Page ha lasciato di stucco Shonda Rhimes Neppure Shonda Rhimes , a capo della casa di produzione di Bridgerton , si aspettava che la notizia del mancato ritorno nella seconda stagione del Duca interpretato da Regé - Jean Page facesse così rumore. In effetti lo scoop, affidato da Netflix sapientemente a Lady Whistledown, la (non più) misteriosa autrice dei fogli dello scandalo al centro del racconto, ha ...

Rega: meno missioni nel 2020, più soccorsi in elicottero swissinfo.ch La vicenda di 'Bridgerton' - con l'annuncio che Regè -Page non avrebbe fatto parte della seconda stagione - è solo l'ultimo dei molti casi in cui i fan di un telefilm hanno dovuto salutare l'interprete più amato. Da George Clooney a Pamela Anderson, ...Neppure Shonda Rhimes , a capo della casa di produzione di Bridgerton , si aspettava che la notizia del mancato ritorno nella seconda stagione del Duca interpretato daPage facesse così rumore. In effetti lo scoop, affidato da Netflix sapientemente a Lady Whistledown, la (non più) misteriosa autrice dei fogli dello scandalo al centro del racconto, ha ...