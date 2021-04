Real Madrid, flop con il Getafe: -4 dal primo posto in Liga (Di domenica 18 aprile 2021) Il Real Madrid non è andato oltre lo 0-0 in casa del Getafe: ora la vetta della Liga è a quattro punti di distanza Il Real Madrid non è andato oltre lo 0-0 in casa del Getafe, nel posticipo domenicale della 33a giornata di campionato. Ora la vetta della Liga è a quattro punti di distanza, occupata ancora dall’Atletico Madrid. Il Barcellona potrebbe superare i blancos di Zinedine Zidane in quanto vantano una partita in meno. A sette giornate dalla fine della stagione, la corsa al titolo si fa sempre più accesa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Ilnon è andato oltre lo 0-0 in casa del: ora la vetta dellaè a quattro punti di distanza Ilnon è andato oltre lo 0-0 in casa del, nel posticipo domenicale della 33a giornata di campionato. Ora la vetta dellaè a quattro punti di distanza, occupata ancora dall’Atletico. Il Barcellona potrebbe superare i blancos di Zinedine Zidane in quanto vantano una partita in meno. A sette giornate dalla fine della stagione, la corsa al titolo si fa sempre più accesa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Liga, solo un pari per il Real Madrid MADRID (SPAGNA) - Pareggio con tutte le attenuanti per il Real Madrid , che a quattro giorni dal prezioso pareggio a reti bianche di Liverpool , che ha permesso ai blancos di qualificarsi alle semifinali di Champions dove se la vedrà col Chelsea , non va ...

Real stanco, solo 0 - 0 col Getafe. E l'Atletico allunga Due punti preziosi persi per strada da un Real Madrid in debito di forze. Con una rosa ridotta all'osso e tante seconde linee, la truppa di Zizou sbatte il muso contro la tenacia e l'intensità di un Getafe in piena lotta per non retrocedere. ...

