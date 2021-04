Kate Middleton, la collana indossata ai funerali del Principe Filippo ha un significato davvero importante e in pochi lo sanno (Di domenica 18 aprile 2021) Si sono svolti i funerali del Principe Filippo, nella St. George Chapel a Windsor, uno dei momenti più tristi della corona inglese e un’occasione in cui abbiamo visto una regina Elisabetta talmente affranta da apparire ricurva per il peso del dolore; del resto ha perso colui che era il suo compagno da ben 73 anni, una vita passata assieme. Tra i partecipanti, pochi, una trentina per rispettare le regole anti covid, ha spiccato per la sua assenza Meghan Markle, costretta a casa dalla gravidanza a rischio; ma un’altra donna è stata protagonista, forse suo malgrado, ovvero Kate Middleton, per la sua mise e soprattutto per i gioielli sfoggiati che in molti hanno riconosciuto. I gioielli di Kate La moglie di William, su un abito nero di Roland Mouret, con ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 18 aprile 2021) Si sono svolti idel, nella St. George Chapel a Windsor, uno dei momenti più tristi della corona inglese e un’occasione in cui abbiamo visto una regina Elisabetta talmente affranta da apparire ricurva per il peso del dolore; del resto ha perso colui che era il suo compagno da ben 73 anni, una vita passata assieme. Tra i partecipanti,, una trentina per rispettare le regole anti covid, ha spiccato per la sua assenza Meghan Markle, costretta a casa dalla gravidanza a rischio; ma un’altra donna è stata protagonista, forse suo malgrado, ovvero, per la sua mise e soprattutto per i gioielli sfoggiati che in molti hanno riconosciuto. I gioielli diLa moglie di William, su un abito nero di Roland Mouret, con ...

