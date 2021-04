F1 | Lewis Hamilton | “Oggi mi è andata bene | l’errore alla Tosa? Per fortuna non ne faccio molti…”

(Di domenica 18 aprile 2021)chiude al secondo posto il Gran Premio dell’Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 ma sa perfettamente comequesto risultato sia stato più frutto del caso piuttosto che di quanto messo in mostra in pista. Il clamoroso errore commessopoteva costargli caro, invece l’inglese ha avuto modo di ricostruire la sua gara fino a centrare un secondo posto davvero di platino. “Ce ‘ho messa tutta nel finale, ma sinceramente non mi sarei aspettato di risalire fino al secondo posto – ammette un sorridentenel corso delle interviste post-gara – Quando ho visto la bandiera rossa ho tirato un sospiro di sollievo e ho capito che non tutto era perduto. Nelle fasi finali ho recuperato tante posizioni fino a ...

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton

Commenta per primo Caro Leo Turrini, cosa ci ha insegnato il Gp di Imola? 'Che un circuito vero spruzzato di pioggia restituisce alla Formula Uno emozioni dimenticate'. Eha perso. 'Aè anche andata bene, ha commesso un errore non da lui ed è stato salvato dalla safety car'. Sbagliano pure i Fenomeni. 'Senti, io ho una venerazione per. Ma può darsi ...Max Verstappen trionfa nel GP dell'Emilia Romagna, seconda prova del Mondiale di F1 ( LEGGI LA CRONACA GIRO PER GIRO ). L'olandese della Red Bull ha preceduto la Mercedes di, autore di una bella rimonta dopo un errore che ha rischiato di mettere fine alla sua gara al 31° giro. Grazie anche a un incidente tra George Russell e Valtteri Bottas, che ha causato ...Max Verstappen sfata la maledizione delle gare italiane e conquista una vittoria spettacolare nel GP Emilia Romagna ad Imola! Un successo ampiamente meritato ...Max Verstappen ha ottenuto una vittoria importantissima in un Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna pieno di emozioni.